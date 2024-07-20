В Москве задержали скандально известного блогера Эдварда Била: причины

МОСКВА, 20 июля, ФедералПресс. Скандально известного блогера Эдварда Била задержала полиция Москвы. Он решил устроить заезд на трехколесном самокате в форме «самокатной патрульной службы», теперь его ждет 15 суток ареста.
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