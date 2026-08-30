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Хватит и RTX 2060. Опубликованы полные системные требования игры Fable

Хватит и RTX 2060. Опубликованы полные системные требования игры Fable

Но в целом игра весьма требовательная Игра Fable, которую создаёт студия Playground Games, принадлежащая Microsoft Xbox, будет достаточно требовательной, но всё же позволит играть на далеко не самых мощных ПК.

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