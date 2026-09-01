20. КОНЕЦ ВИЗАНТИИ В XV ВЕКЕ Н.Э. - ЭТО КОНЕЦ "КЛАССИЧЕСКОЙ" ГРЕЦИИ ЯКОБЫ В IV ВЕКЕ ДО Н.Э. 115a. ПОВТОРНЫЙ ШТУРМ И ВЗЯТИЕ ЦАРЬ-ГРАДА В XV ВЕКЕ Н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хлопцы, а что не ...
- Хлопцы, а что не ...
- Хлопцы, а что не ...
"Ланцет" поставил рекорд, уничтожив натовский IRIS-T на дистанции в 200 кмhttps://vkvideo.ru/video-87468860_456239688
Расчет разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет" (действующий в составе 50-й отдельной бригады "Варяг") провел успешную операцию по уничтожению зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM, принадлежащего вооруженным силам противника.
По данным ZALA, пуск барражирующего боеприпаса был осуществлен с дистанции, приближающейся к 200 километрам.
Кадры, запечатленные бортовыми камерами, демонстрируют, как автоматизированная интеллектуальная система наведения и распознавания объектов "ИРРА" в режиме реального времени обнаружила замаскированную в лесополосе технику, после чего боеприпас самостоятельно перешел в финальную фазу наведения и поразил цель с высокой точностью.
https://vkvideo.ru/video-87468860_456239688
Особо подчеркивается, что уничтоженный комплекс выполнял задачи в эшелонированной системе противовоздушной обороны, прикрывая порт "Южный" в Одесской области.
Значительное увеличение дальности применения "Ланцета" коренным образом меняет тактику боевого применения: если ранее эффективный радиус действия этих барражирующих боеприпасов ограничивался десятками километров, то новый рубеж в 200 км значительно повышает боевые возможности изделий, выпускаемых группой компаний ZALA.