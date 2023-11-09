«Плохой знак»: в США заговорили о поворотном моменте на Украине

И

Ира

Я очень хочу, чтобы наступил мир, однако никак не могу понять "перспективы разрешения ситуации". Разве Украина демилитаризована и денацифицирована и с ней можно о чем-то договариваться?! СМИ твердят, что Зеленский запретил какие бы то ни было переговоры и вроде как из-за этого СВО продолжается. Но КАК бы Россия стала договариваться с ним, если минские соглашения он игнорировал?! Разве теперь можно верить в какие-то договоренности с Украиной?!