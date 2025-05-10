BYD представил конкурента Lixiang: гибридный кроссовер Sealion 07 DM-i с запасом хода 1320 км

Китайский автогигант BYD (Build Your Dreams) официально запустил на рынке Поднебесной продажи нового гибридного кроссовера Sealion 07 DM-i: модель станет глобальной и позиционируется в качестве прямого конкурента таким машинам, как Toyota ….
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