«Меня от них потряхивает»: почему певица Валерия отказывается от диет

Всегда стройная и блистательная певица Валерия поделилась секретами идеальной фигуры в 56 лет. Удивительно, но звезда не сидит на диетах и не насилует свой организм изнурительными тренировками или вспомогательными веществами.
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