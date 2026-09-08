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62ИНФО | Новости Рязани

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Жители Рязанской области получили более 180 млн рублей в качестве ежегодных семейных выплат

Жители Рязанской области получили более 180 млн рублей в качестве ежегодных семейных выплат

Стоит отметить, что пособие предоставляется работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), у которых двое и более детей.

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