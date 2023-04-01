Срок полномочий Столтенберга на посту главы НАТО могут продлить

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО может быть продлен, так как главные члены альянса положительно отозвались о его подходе к конфликту вокруг Украины, сообщил источник, который знаком с ходом переговоров по этому вопросу.
Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО может быть продлен, так как главные члены альянса положительно отозвались о его подходе к конфликту вокруг Украины, сообщил источник, который знаком с ходом переговоров по этому вопросу.
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