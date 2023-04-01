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Срок полномочий Столтенберга на посту главы НАТО могут продлить

Срок полномочий Столтенберга на посту главы НАТО могут продлить

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО может быть продлен, так как главные члены альянса положительно отозвались о его подходе к конфликту вокруг Украины, сообщил источник, который знаком с ходом переговоров по этому вопросу.

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