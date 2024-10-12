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🇦🇲🇫🇷 Правительство Армении рассчитывает получить от Французского агентства развития (AFD) кредит на 75 млн евро для поддержки госбюджета, который армяне планируют погашать 20 лет.

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