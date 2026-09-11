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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что одобрение Конгресса для выплат американцам не понадобится

Трамп заявил, что одобрение Конгресса для выплат американцам не понадобится

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что, как он считает, одобрение Конгресса США не потребуется для назначения единоразовых выплат американцам в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в стране.

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