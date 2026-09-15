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Царьград

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Daily Mail: Засуха уменьшила тыквы в Британии на 40% к Хэллоуину

Daily Mail: Засуха уменьшила тыквы в Британии на 40% к Хэллоуину

Рекордная жара и засуха в Великобритании привели к уменьшению тыкв на 40% к Хэллоуину. Плотная кожура усложняет вырезание фигур.

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