Эксперты компании CertiK предупредили о сбросе токенов SAI Pro на $1,7 млн

Команда экспертов по криптобезопасности из компании CertiK выступила с предупреждением для криптосообщества относительно случаев мошенничества, связанных с использованием социального токена SAI Pro в сети Binance Smart Chain.
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