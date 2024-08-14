🫡🇷🇺Российская оперативно-тактическая авиация регулярно наносит бомбовые удары по ПВД противника #Покровск #Гродовка #ВСУ #СВО #ФАБ.
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🫡🇷🇺Российская оперативно-тактическая авиация регулярно наносит бомбовые удары по ПВД противника #Покровск #Гродовка #ВСУ #СВО #ФАБ.
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