Латиноамериканские страсти: как Аргентина победила Польшу, но не помогла Мексике выйти из группы на ЧМ

Лионель Месси не реализовал пенальти в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, однако Аргентина взяла верх над Польшей благодаря точным ударам Алексиса Мак Аллистера и Хулиана Альвареса во втором тайме.
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