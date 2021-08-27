Фейк про заработную палату в СССР якобы в 120 рублей

ЮлияБизнес и финансыФейк про заработную палату в СССР якобы в 120 рублей Сегодня из уст наивных людей часто можно услышать о том, что в период Советской власти жилось очень плохо.Вернуться к статье268НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Иванович YY..ага..облизнулись, умилились, прослезились и забыли)).. Что толку вспоминать ,если ни вернуть, ни повторить невозможно! Для молодежи это как сказка, нам- ностальгия.. . Но увы- фарш назад не перекрутишь..(((Wlad WladВсе эти "анализы" пишут ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНЫЕ люди. Само понятие "деньги" в этом контексте означает "долговые обязательства государства". То есть выдавая зарплату ДЕНЬГАМИ государство берет на себя обязательство ОБМЕНЯТЬ ИХ НА ТОВАРЫ. *** Если же такой обмен НЕВОЗМОЖЕН, то "деньги" переходят в категорию "внутренний долг". И размер этого долга в СССР был сравним С ВНЕШНИМ долгом США - размеры экономик у них были СОИЗМЕРИМЫ. *** Вот только США грабили ВЕСЬ МИР, а СССР грабил СОБСТВЕННЫЙ НАРОД. *** Ко всему прочему, награбленное СССР СЛИВАЛ В КАНАЛИЗАЦИЮ в виде НЕНУЖНОГО ЭКОНОМИКЕ производства "дипломированных специалистов". *** По этому поводу у Аркадия Райкина даже была интермедия в которой он посетил ресторан в котором ВСЕ РАБОТНИКИ от директора и до уборщицы были "дипломированными специалистами".Anatolii KondratenkoТупее не чего не читал.Wlad WladВсех ЧМОШНИКОВ, которые способны только на "сам дурак" сразу в ЧС - пошло ЧМО.ВЛВиталий ЛитвиновТвой пост, как раз и есть тупое. бездоказательное хамство. а Влад описал точную характеристику советской экономики.АРАлександр РакитинЧто за ахинею ты несешь "экономически грамотный" долбоеб ? Дефицит товаров на рынке вызывает инфляцию. А теперь посмотри какой уровень инфляции был в СССР. Он на порядок ниже существующей в настоящее время в "демократической России". А чтобы совсем ты заткнулся и подавился собственным дерьмом, почитай сколько предприятий ежегодно вводилось в СССР и дефицит дипломированных кадров покрывался в том числе за счет филиалов вечерних отделений вузов и техникумов практически на всех крупных предприятий. А вот сегодня более 80% выпускников вузов вынуждены работать не по специальности пополняя офисный планктон.Виктор МуравьевНу что... заработки похожие, цены тоже в какое-то время кое-где такими были. Я, к примеру, работая в промышленности рабочим-сдельщиком, зарабатывал при Брежневе примерно 30 - 40 рублей в день. И я мог купить на них кое-что из жратвы в коопторге, иногда и в госторговле, но выстояв очередь и получив "килограмм в одни руки", или переплатив раза в полтора (а за колбасу типа сырокопчёную "Московскую" не меньше, чем вдвое. Приличные шмотки и обувку (особенно детишкам) "доставал" только будучи в командировках в братских республиках. У нас в городе на Средней Волге в этом смысле было только "общенародное барахло". А в общем виде я на свою большую зарплату мог в госторговле купить много жидкой сметаны, много мороженного минтая, много пряников-зуболомов... Но в небольшом магазинчике в переулке возле площади Ленина, куда вход по пропускам, в восьмидесятые годы завёл я случайно знакомца - милиционера, который там служил привратником. Ему я честно при входе отстёгивал синенькую пятёрку (под цвет пропуска). Вот в том магазинчике я покупал всё, что хотел и по смешным деньгам, указанным на ценниках. Но, конечно, в разумных количествах и не часто, - имел чувство меры.Anatolii KondratenkoА я простым пожарным, и покупал все не кому не чего не довая.ВСВадим СкоробогатовИнтересно и кто это вам за правду о торговле и ценах в СССР поставил минус???Виктор МуравьевА это можно запросто поглядеть: безграмотный пожарный Anatolii Kondratenko, некая ольга (со строчной буквы) и некто Михаил (с прописной буквы). Им эта правда просто не понравилась!Wlad WladДля ВСЕХ ДЕБИЛОВ - инфляцию вызывает ИЗБЫТОК ДЕНЕГ.Anatolii KondratenkoWlad Wlad : когда ответить нечего и видят что в жопе, всегда в ЧС отправляют...Wlad WladКстати ДЛЯ ДЕБИЛОВ - искусственно ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЦЕНЫ не означают ОТСУТСТВИЕ инфляции.ВСВадим СкоробогатовДефицит ббыл во всём....Зарплаты как бы росли...Но и цены росли....Да и купить было нечего..Только из под полы.И вот именно доставали (а не покупали)...В магазине ВЫКИНУЛИ (а не продают)..Таков был СЛЕНГ покупателей.ВЛВиталий ЛитвиновГде достал? -По блату! Это довольно распространённые вопрос и ответ в СССРВСВадим СкоробогатовИменно достал....А не купил ...И ещё переплатил.Николай НиколаевичУ меня специалиста от здравоохранения зарплата была 65 рублей. Потом повысили до 70. У санитарок (без дежурств) зарплата была 60,но они не платили 12% налога. Юля об этом знала,или так,таблички срисовывать? Ещё живы те,кто сумасшедшие деньги в здравоохранении получал. Ещё живы,Юля.Лариса СергеевнаЖивы, живы. И счас работают за минималкуВладимир БондаренкоЗарплатный послужной список - после института пошел в армию - 220 руб (лейтенант). После армии инженер на ВЦ 150 руб, старший инженер там же 165 руб, морская геология - 160 руб плюс куча надбавок. После развала страны можно и не считать - бардак полный.ВЛВиталий ЛитвиновЯ в восьмидесятые имел среднюю ЗП 330 руб в месяц только вот купить на них ничего не мог. Удалось купить "Москвича" за 7200 у знакомого с пробегом 5000км. Только потому, что у него очередь на "Жигуль" подошла. И вообще хватит скулить о прошлом, его не вернуть, да и нахрен оно нужно. У меня есть одна интересная книга "Сельское хозяйство Туркестана"-доклад географическому императорскому обществу, выпуск 1897 г. в нём подробно описаны почвы, способы обработки земли, сельскохозяйственные культуры и животные. Зар плата сельскохозяйственного рабочего 40 коп в день и цены на разные продукты. Так вот этот рабочий мог заработать в день 8 кг риса по 5 коп за кг, а я, подземный электрослесарь шахтного оборудования в 1959 г. с тарифом 4р20к при цене риса 88 коп за кг имел возможность купить только 5 кг риса. Сегодня я, пенсионер могу купить 9кг риса для плова на свою ежедневную часть пенсии. Думаю цифры более красноречивы, чем портянка представленная автором для обсуждения.Михаил Афонинв 1979 пришёл из пту слесарить в МНИИПА то первые месяцы так и былоНиколай ГалыгинНу и что автор видимо слегка тронулся на СССР. Зарплата тогда была мизерная,а в добавок и купить на неё было нечего,выживали по разному,в основном за счет содержания скотины,закупали дешевый черный хлеб буханками,скармливали свиньям коровам курицам гусям курам за счет этого и жили,при этом отработав на производстве и отстояв вторую смену у себя во дворе по уходу за скотом. Так что не хер хвалить СССР. все детство прошло увы не в пионерлагерях а за уходом за скотиной ,с походами в лес за грибами и ягодами,чтобы не голодать в зиму.ольгаРаботать в СССР надо было и зарплата тогда была высокая в отличии от сегодня.Николай ГалыгинНе надо лапшу вешать,Ольга,мои работали на стройке,точнее говоря вьябывали,а по вечерам занимались скотиной,а я стоял в очередях за хлебом,маслом молоком рыбой за чем угодно,я уж не говорю про колбасу ,сыр,масло,а фрукты были вообще роскошьюВЛВиталий ЛитвиновУ Ольги блат наверное был и папа на высокооплачиваемую работу устроил. В СССР неплохо зарабатывали только многостаночницы на прядильных, ткацких. ленточных, свивальных и прочих машинах. В большинстве же отраслей народного хозяйства, где использовался труд женщин. он оплачивался очень низко и если не было возможности унести что ни будь после смены, то благополучию такой труженицы не позавидуешь.Алла ДубининаЯ работала на ЗиЛе с зарплатой в 90 рублей и мне хватало . потому что комплексный обед в столовой стоил от 35 до 55 копеек(77-82 годы,)проживание в общежитии - 3 рубля в месяц. проездной Единый - 6 рублей на месяц.Комментировать
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