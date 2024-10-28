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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хилл – о победе Анкалаева: «Полный отстой. Знаю, что в UFC его не любят. Нельзя исключать, что он не получит титульный бой»

«Представить сложно, как можно дать кому-то титульный бой после такого выступления. Это полный отстой.

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