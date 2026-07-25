Ракетный удар по выставке беспилотных систем под Киевом: более 10 погибших и сотни раненых

Выставка представляла собой крупнейшее мероприятие национального офиса президента Украины, на котором ожидалось участие более 150 украинских и зарубежных компаний, свыше двух тысяч специалистов, включая представителей отрасли, власти, военных, инженеров, инвесторов и экспертов.
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