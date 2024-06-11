Северокорейские солдаты 9 июня случайно зашли на южнокорейскую территорию

Южнокорейские военные 9 июня произвели серию предупредительных выстрелов в сторону примерно 20 солдат КНДР, которые временно пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне на центральном участке границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии