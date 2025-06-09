В Красноярском крае в реку Енисей вылилось около 30 тонн мазута из-за аварии теплохода. Судно дало течь, повредив топливный бак и рулевое управление.
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В Красноярском крае в реку Енисей вылилось около 30 тонн мазута из-за аварии теплохода. Судно дало течь, повредив топливный бак и рулевое управление.
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