При атаке дронов ВСУ на предприятие в Белгородской области три мирных жителя погибли, девять получили ранения, — оперштаб Белгородской области Донецкая группа новостей.
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При атаке дронов ВСУ на предприятие в Белгородской области три мирных жителя погибли, девять получили ранения, — оперштаб Белгородской области Донецкая группа новостей.
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