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RT Russia

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ВС России поразили резервуар с ГСМ для ВСУ в порту Одесса

ВС России поразили резервуар с ГСМ для ВСУ в порту Одесса

Российские войска поразили резервуар с ГСМ для ВСУ в порту Одесса, сообщили в Минобороны России. «В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены.

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