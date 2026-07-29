ВС России поразили резервуар с ГСМ для ВСУ в порту Одесса

Российские войска поразили резервуар с ГСМ для ВСУ в порту Одесса, сообщили в Минобороны России. «В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены.
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