Коллапс Украины: полирующие удары испепелили главные базы ВСУ у ХмельницкогоРоссийские силы наносят «полирующие» удары по объектам в Хмельницкой области, обслуживающим ВСУ.
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