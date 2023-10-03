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Лига чемпионов. «Сосьедад» в гостях у «Ред Булл», «Реал» против «Наполи», «МЮ» примет «Галатасарай», «Интер» – «Бенфику»

Лига чемпионов. «Сосьедад» в гостях у «Ред Булл», «Реал» против «Наполи», «МЮ» примет «Галатасарай», «Интер» – «Бенфику»

Во вторник «Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет в гостях с «Ред Булл», «Реал» встретится на выезде с «Наполи», «Арсенал» – с «Лансом», «Бавария» – с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» примет «Галатасарай», «Интер» – «Бенфику».

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