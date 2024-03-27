Анастасия Костенко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Модель Анастасия Костенко попала в больницу Модель Анастасия Костенко рассказала, что после четвертых родов ее здоровье сильно пострадало, теперь она борется со стрессом и последствиями родов, в чем ей помогают врачи.
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