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Анастасия Костенко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Анастасия Костенко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Модель Анастасия Костенко попала в больницу Модель Анастасия Костенко рассказала, что после четвертых родов ее здоровье сильно пострадало, теперь она борется со стрессом и последствиями родов, в чем ей помогают врачи.

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