Сестра обвиняет в том, что не помогаю с лежачей мамой

Майя Maja

Ничего не делать. Если так помогаете, так и продолжать. То что уже делаете это немало. На большее не идите. Вы разрушите собственную жизнь. А сестра пусть изыскивает собственные душевные и физические ресурсы для карьеры. Скорее всего найдет сиделку и уговорит мать, она с ней все же в одной квартире. В конце концов надо признать мать недееспособной ( болезнь Альцгеймера повод для этого) и вопрос отпадет сам собой. Проконсультируйтесь по поводу анамнеза мамы у психиатра.