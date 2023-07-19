Мы с сестрой погодки. Мне 35 лет. Она старше. Маме 65 лет, и у нее серьезные проблемы со здоровьем: защемление нерва в тазобедренном суставе, коксартроз, лишний вес.
Сестра обвиняет в том, что не помогаю с лежачей мамой
Комментарии
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Майя Maja
Ничего не делать. Если так помогаете, так и продолжать. То что уже делаете это немало. На большее не идите. Вы разрушите собственную жизнь. А сестра пусть изыскивает собственные душевные и физические ресурсы для карьеры. Скорее всего найдет сиделку и уговорит мать, она с ней все же в одной квартире. В конце концов надо признать мать недееспособной ( болезнь Альцгеймера повод для этого) и вопрос отпадет сам собой. Проконсультируйтесь по поводу анамнеза мамы у психиатра.
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10 час.
Элина Морозова
У меня мама в похожем состоянии одна в своей квартире оказалась. И тоже на сиделок фыркала. Ничего, привыкла. С одной даже сдружилась.
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7 час.
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