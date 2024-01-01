Политолог назвала слагаемые крепкой семьи

Политолог Анна Федорова назвала темы для обсуждения в Год семьи Самые крепкие и счастливые семьи складываются не под давлением обстоятельств («в одиночку не прожить») и не под воздействием общественного мнения («так надо»), а совсем по другим причинам.
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