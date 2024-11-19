Тренер «Вашингтона» Карбери: Состояние пострадавшего Овечкина оценивается

Главный тренер хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о самочувствии российского спортсмена и капитана ХК Александра Овечкина, получившего травму во время игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты».
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