На трибунах стало тише: в РПЛ провели первый тур после трагедии в «Крокусе»

Возобновив выступление в чемпионате России по футболу после трехнедельной паузы, команды почтили память жертв в «Крокус Сити Холле» минутой молчания, прошедшей перед стартовым свистком о начале каждого из восьми матчей.
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