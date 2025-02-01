Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств избиения жителя Подмосковья

В соцмедиа сообщается, что в Люберцах трое мужчин избили 18-летнего парня. По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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