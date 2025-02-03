SHAMAN бросила возлюбленная накануне помолвки

Личная жизнь SHAMAN в последнее время кипит страстями. Несмотря на подозрения в отношениях с Екатериной Мизулиной, сплетники поговаривают, что эти постоянные появления на публике вдвоем были лишь попыткой увести взор от его реального романа.
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