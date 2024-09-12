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Алаудинов рассказал о продвижении России в ЛНР

Алаудинов рассказал о продвижении России в ЛНР

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ на кременском направлении Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России (ВС РФ), командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные продвинулись вперед на одном из направлений в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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