Парламентская газета

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Кто родился 11 сентября

Кто родился 11 сентября

Игорь Николаевич Руденский (60 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в управлении производственно-технологической комплектации Министерства среднего машиностроения, научно-производственном объединении «Орбита».

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