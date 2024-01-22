Госдума 24 января рассмотрит законопроект о конфискации имущества за фейки об армии. Поправки к УК и УПК, предполагающие конфискацию имущества и лишение почетных званий за ряд преступлений, в частности, за распространение фейков о Вооруженных силах России.
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