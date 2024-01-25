Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Компания BAE Systems показала кадры поражения беспилотников новой бронемашиной AMPV C-UAS

Компания BAE Systems показала кадры поражения беспилотников новой бронемашиной AMPV C-UAS

Компания BAE Systems успешно протестировала работу по беспилотникам прототипа AMPV C-UAS – многоцелевой системы, разрабатываемой на шасси новой бронемашины AMPV и предназначенной как для поражения наземных целей, так и дронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх