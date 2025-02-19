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Что с водой на Кубани: по стране ползет фейк о бактериальном заражении

Что с водой на Кубани: по стране ползет фейк о бактериальном заражении

В сети распространяется недостоверная информация о бактериальном заражении воды на Кубани и о том, что МЧС Краснодарского края информирует о временном ограничении использования воды из водопроводной системы и подземных источников.

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