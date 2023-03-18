Производство мебели в январе в Москве выросло в полтора раза

В январе предприятия российской столицы нарастили выпуск мебели в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В январе предприятия российской столицы нарастили выпуск мебели в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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