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Производство мебели в январе в Москве выросло в полтора раза

Производство мебели в январе в Москве выросло в полтора раза

В январе предприятия российской столицы нарастили выпуск мебели в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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