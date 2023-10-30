Холанд вновь обошел Роналду по голам в 2023 году, у норвежца 44 мяча

Продолжается гонка двух супербомбардиров – Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. Норвежец из «Манчестер Сити» и португалец из «Аль-Насра» ведут заочный спор: кто из них забьет больше голов в этом году во всех турнирах клубов и сборных? В начале минувшей недели Роналду вырвался вперед – 43:42, однако в воскресенье Холанд сделал дубль в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:0) и вернул себе лидерство – 44:43.