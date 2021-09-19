О военной интеграции Москвы и Минска

Регулярные (раз в четыре года) белорусско-российские манёвры «Запад» завершены. Учения такого масштаба всегда воспринимаются сопредельной стороной как «вызов безопасности и территориальной целостности» государств восточного санитарного кордона НАТО.
Регулярные (раз в четыре года) белорусско-российские манёвры «Запад» завершены. Учения такого масштаба всегда воспринимаются сопредельной стороной как «вызов безопасности и территориальной целостности» государств восточного санитарного кордона НАТО.
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