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О военной интеграции Москвы и Минска

О военной интеграции Москвы и Минска

Регулярные (раз в четыре года) белорусско-российские манёвры «Запад» завершены. Учения такого масштаба всегда воспринимаются сопредельной стороной как «вызов безопасности и территориальной целостности» государств восточного санитарного кордона НАТО.

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