Стала известна причина срабатывания пожарной сигнализации в казанском аэропорту

В аэропорту Казани сработала пожарная сигнализация. Об этом стало известно сегодня в соцсетях. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, сигнализация в терминале 1А сработала из-за пригорания пищи в одном из кафе.
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