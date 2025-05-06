Стала известна причина срабатывания пожарной сигнализации в казанском аэропорту

В аэропорту Казани сработала пожарная сигнализация. Об этом стало известно сегодня в соцсетях. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, сигнализация в терминале 1А сработала из-за пригорания пищи в одном из кафе.