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Газета.ру

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Роднина об участии Трусовой на ОИ 2030 года: не надо бежать впереди паровоза

Роднина об участии Трусовой на ОИ 2030 года: не надо бежать впереди паровоза

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина не исключила участие Александры Трусовой на Олимпиаде 2030 года, передает «Матч ТВ».

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