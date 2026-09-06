Более 100 тыс. человек посетили крестный ход в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов Свыше 100 тыс. человек посетили Общемосковский крестный ход с мощами святого князя Дмитрия Донского в центре Москвы.
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