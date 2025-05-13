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Вечерний Новосибирск

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Военные машины секретной связи развернули под Новосибирском

Военные машины секретной связи развернули под Новосибирском

Как сообщает пресс-служба ЦВО, специалисты связи отработали выполнение нормативов по развертыванию полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи, организовали устойчивую связь по закрытым каналам с использованием современных комплексов, таки как Р-431АМ и подвижных цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ.

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