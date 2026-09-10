Сегодня, 10 сентября, состоится матч 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России между «Шинником» и московским «Торпедо».
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