«Холодный, воняет, с дырками, сделан во Франции, но не сыр»- Загадка от Charlie Hebdo

Charlie Hebdo неприкрыто ржёт над желанием Макрона отправить Иностранный легион на Украину. Журналисты – люди умные, начитанные, они хорошо знают, чем 200 лет назад закончились вот такие желания французского императора.
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