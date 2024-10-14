Атаки ВСУ на РФ: какие регионы оказались в опасности в ночь на 14 октября

Политика как она есть

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 октября, что известно о последствиях? Донецкая Народная Республика Мирный житель ранен в Горловке Донецкой Народной Республики в результате сброса взрывоопасного предмета беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько.