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Атаки ВСУ на РФ: какие регионы оказались в опасности в ночь на 14 октября

Атаки ВСУ на РФ: какие регионы оказались в опасности в ночь на 14 октября

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