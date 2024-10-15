Познера, врага России, вернули на Первый канал — это предательство

Я не смотрю, тошнит от него. Почему он не подсовывает свои "талантливые" фильмы американцам или французам, к которым он себя относит? Не платят? А Россия платит - налогам россиян, которых он презирает?!

Владимир Назанский

Познер - профи высочайшего класса. И он и его отец очень много сделали для России и ее культуры. Например, без отца Познера, не было бы фильма "Белое солнце пустыни". Познер -очень пожилой и больной человек. Если он еще может - пусть хоть год поработает. То что он вернулся и готов работать - уже небольшая победа, её симптом. То, что отдельные тоже яркие и талантливые люди отрицательно о нем отзывались не является истиной в конечной инстанции, это их индивидуальное ощущение. Познер вернулся - это его выбор. За рубежом, кстати, он вел себя довольно сдержанно