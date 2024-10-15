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Познера, врага России, вернули на Первый канал — это предательство

Познера, врага России, вернули на Первый канал — это предательство

Возвращение на Первый федеральный канал телеведущего Владимира Познера, который после начала СВО уехал из России, а ранее проявил себя как русофоб и враг православия, — печальный симптом.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Куда смотрит министр культуры
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12 час.
Людмила Семенова
Я не смотрю, тошнит от него. Почему он не подсовывает свои &quot;талантливые&quot; фильмы американцам или французам, к которым он себя относит? Не платят? А Россия платит - налогам россиян, которых он презирает?!
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10 час.
Владимир Назанский
Познер - профи высочайшего класса. И он и его отец очень много сделали для России и ее культуры. Например, без отца Познера, не было бы фильма &quot;Белое солнце пустыни&quot;.  Познер -очень пожилой и больной человек. Если он еще может - пусть хоть год поработает. То что он вернулся и готов работать - уже небольшая победа, её симптом. То, что отдельные тоже яркие и талантливые люди отрицательно о нем отзывались не является истиной в конечной инстанции, это их индивидуальное ощущение. Познер вернулся - это его выбор. За рубежом, кстати, он вел себя довольно сдержанно
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7 час.

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