Замглавы МИД Галузин: Евросоюз хочет создать для Украины перевес на переговорах

Евросоюз стремится создать перевес для Украины при выработке условий будущих договоренностей по урегулированию конфликтай, заявил «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин.
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