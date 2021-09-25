Стыдно приглашать семью мужа куда-то из-за их поведения. Но муж обижается: "Это же мои родители"

Позитив для оптимистовОбществоСтыдно приглашать семью мужа куда-то из-за их поведения. Но муж обижается: "Это же мои родители" Родители мужа совершенно отвратительно ведут себя на праздниках, поэтому куда-то приглашать их нет никакого желания.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаРодню не выбирают. Неизвестно еще что думают о вас его родители...аыбрала супруга-находи компромисс с его родными...Борис Шумилов"Но меня такие перспективы не прельщают. " - Не встречал еще таких женщин которых прельщало такое.)) https://www.youtube.com/watch?v=2zBIkobp6KsVitaliy TarusinДружить на расстоянии...)))Марина МаксимоваТо ли еще будет)) Погоди, муж в года войдет, так же станет себя вести. Не верю, чтобы из такой семьи вышел другой человек.Майя MajaБывают редкие случаи, когда ребенок потом во взрослой жизни ставит себе в приоритеты именно как не будет себя вести никогда и именно пример поведения своих родителей.Марина МаксимоваДа, бывает. . Но этот случай совсем не похож на те редкие, иначе бы муж не делал замечаний ей по поводу отношения к родителям. У меня есть одна такая знакомая семья . Там мать алкоголичка, а сына выросли прекрасными людьми. Но они очень понимают, что им пить нельзя из-за наследственности. Совсем не пьют. То есть ведут себя осознанно.Комментировать
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