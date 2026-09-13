Песков: Россия принимает все меры для безопасности Калининградской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области на фоне призывов усилить учения НАТО вблизи границ региона.
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