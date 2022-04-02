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Зеленский заявил, что на встрече с главой ЕП Метсолой прозвучала конкретика по вступлению Украины в Евросоюз

Зеленский заявил, что на встрече с главой ЕП Метсолой прозвучала конкретика по вступлению Украины в Евросоюз

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с главой Европейского парламента Робертой Метсолой была достигнута "конкретика" по поводу перспектив вступления Украины в ЕС.

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